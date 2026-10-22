Так, по данным «Яндекс Погоды», в субботу, 24 октября, в Новосибирске утром -5 градусов, облачно с прояснениями.
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