Вора в законе Пацуа оставили в тюрьме еще на 9,5 лет

Во Владимире суд продлил срок заключения вора в законе Пацуа на 9,5 года Во Владимире суд продлил срок заключения вора в законе Фридона Сулаквелидзе, известного в криминальных кругах как Пацуа или Гоча Зестафонский, на девять с половиной лет.
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