Вора в законе Пацуа оставили в тюрьме еще на 9,5 лет

Во Владимире суд продлил срок заключения вора в законе Пацуа на 9,5 года Во Владимире суд продлил срок заключения вора в законе Фридона Сулаквелидзе, известного в криминальных кругах как Пацуа или Гоча Зестафонский, на девять с половиной лет.