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  • dimon21
    молоко... рыба... откуда в москве??? пля все деньги в маскве... открывают юридички.а производят в регионах.в итоге де...Производство прод...

Нелегальную рекламу оперативно убирают с автобусных остановок в Коптеве

Нелегальную рекламу оперативно убирают с автобусных остановок в Коптеве

pixabayПочти тысячу листовок и объявлений с нелегальной рекламой убрали на объектах транспортной инфраструктуры в Москве с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе Lепартамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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