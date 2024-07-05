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В Екатеринбурге мошенник убедил школьницу перевести на его счёт 330 тысяч с карты матери

В Екатеринбурге мошенник убедил школьницу перевести на его счёт 330 тысяч с карты матери

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