У Ржевского мемориала развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

У Ржевского филиала Музея Победы 14 июля развернули 300-метровую Георгиевскую ленту. В военно-патриотической акции «Лента Победы» приняли участие больше 250 добровольцев — активистов общественного движения «Волонтерская рота «Боевого братства» и «Молодой Гвардии Единой России».
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