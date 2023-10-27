Отпуск принца Гарри и Меган Маркл разозлил фанатов: что случилось на этот раз

Отпуск принца Гарри и Меган Маркл разозлил фанатов: что случилось на этот разПринцу Гарри и его жене не впервой слышать обвинения в излишнем пафосе, желании казаться святее всех святых, да и просто во лжи.
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