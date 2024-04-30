Дмитрий Васильев: «Команда Томаса Баха – это банда, которая нарушает все законы. Надо снести ее и возродить олимпийское движение»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев отреагировал на слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который предложил спортсменам из своей страны в случае поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе «набить морду» соперникам.
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