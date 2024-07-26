Yomiuri: Япония и США согласуют повышение объемов производства ракет для Patriot

Токио и Вашингтон в рамках запланированной на 28 июля встречи глав МИД и министерств обороны согласуют курс на повышение объемов производства ракет для систем ПРО Patriot PAC-3 в Японии для последующего их экспорта в США.
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