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Во Франции восстановили движение скоростных поездов, нарушенное в день открытия Олимпиады-2024

26 июля, в день открытия Олимпиады-2024, Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов.

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