Непосредственная опасность отступила от локаций Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что в 6:11 утра 11 сентября все муниципалитеты региона свободны от прямой угрозы удара беспилотников, но общая беспилотная опасность пока сохраняется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым