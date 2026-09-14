«Технологической Украине» уготована судьба страны-камикадзе В последние месяцы в западных СМИ стал звучать тезис, который ещё несколько лет назад мог показаться абсолютно безумным: Украина якобы становится одним из важнейших источников военных технологий для будущей обороны Европы.