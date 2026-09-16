Еврокомиссия намерена ввести возрастной запрет на доступ к соцсетям

Ключевая цель — снизить нагрузку на формирующуюся психику и предотвратить сбор персональных данных коммерческими платформами Еврокомиссия представит 17 сентября новый Kids Act, который предполагает полный запрет на использование социальных сетей для детей младше 13 лет и налагает ограничения для подростков до 15 лет.