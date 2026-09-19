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Дмитриев анонсировал переговоры с АдГ о перезапуске "Северного потока"

Дмитриев анонсировал переговоры с АдГ о перезапуске "Северного потока"

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с немецкой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) по восстановлению газопровода "Северный поток".

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