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В Крыму наблюдается массовая рассылка фейковых сообщений

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил о массовой фейковой рассылке в Telegram чатах и на российских сайтах направленных на выманивание номеров банковских карт у родственников военнослужащих и мобилизованных.

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