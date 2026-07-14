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МОСИНФОРМ

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Объем столичного экспорта в страны Африканского континента вырос вдвое

Объем столичного экспорта в страны Африканского континента вырос вдвое

Москва сохраняет лидерство среди российских регионов по объему товарооборота со странами Африки. Столичные предприятия поставляют на континент медицинскую технику и фармацевтическую продукцию, а также участвуют в оснащении объектов.

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