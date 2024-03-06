Ярмарка пройдёт на выходных в Чите (0+)

Ярмарка пройдёт с 10.00 до 15.00 в субботу, 9 марта, в районе улиц Лазо-Ярославского в Чите, сообщается в Telegram-канале городской «На ней можно будет приобрести мясо и мясные полуфабрикаты, рыбу, мед, орехи, ягоды, сухофрукты и другую продукцию, а также изделия забайкальских мастеров: всевозможную бижутерию, вязаные вещи, мыло, изделия из полимерной глины, деревянную мебель», - говорится в сообщении.