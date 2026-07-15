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Аргументы недели

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Бизнес заставят платить за «спасение» госкомпании

Бизнес заставят платить за «спасение» госкомпании

Спасение за чужой счёт: бизнесу выставили счёт за «Почту России»:«Почта России» убыточна уже несколько лет, долги перевалили за 100 миллиардов рублей, а закрывать сельские отделения политически невозможно.

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