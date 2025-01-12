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Калужские новости

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Двор в Калуге многие годы вязнет в грязи

Двор в Калуге многие годы вязнет в грязи

Калужане жалуются в чате Дмитрия Денисова в Телеграме на грязь в дворе на улице Клюквина. По их словам, особенно ситуация ухудшилась после проведенного ремонта водопроводаКалужане жалуются в чате Дмитрия Денисова в Телеграме на грязь во дворе на улице Клюквина.

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