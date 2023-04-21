Ракетчики Балтийского флота уничтожили отряд кораблей условного противника

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения сил и войск Балтийского флота военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы уничтожили отряд боевых кораблей условного противника в акватории Балтийского моря.
В рамках контрольной проверки за зимний период обучения сил и войск Балтийского флота военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы уничтожили отряд боевых кораблей условного противника в акватории Балтийского моря.
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