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Ракетчики Балтийского флота уничтожили отряд кораблей условного противника

Ракетчики Балтийского флота уничтожили отряд кораблей условного противника

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения сил и войск Балтийского флота военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы уничтожили отряд боевых кораблей условного противника в акватории Балтийского моря.

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