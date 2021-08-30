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"Не приучены": эксперт назвал причины переплаты за ЖКХ у россиян

"Не приучены": эксперт назвал причины переплаты за ЖКХ у россиян

Граждане РФ часто сталкиваются с переплатами за коммунальные услуги по причине неумения экономить, возникновения поломок технического характера в жилых помещениях и общей энергоэффективности домов в стране, которая остается на низком уровне.

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