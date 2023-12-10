Полковник ВСУ Свитан: потеря Авдеевки обрушит украинскую линию обороны

Военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан заявил в эфире украинского телеканала "Эспрессо", что, если ВСУ отступят из Авдеевки, то вся линия обороны на востоке обрушится и киевский режим потеряет контроль над значительными территориями Донбасса.