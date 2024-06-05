Потрошители тел человеческих - "спалились"

Vladimir Soukhatchev А вы сами не можете или не хотите включить свою «аналитику» и открыть глаза с ушами? ООН уже давно Обслуживает исключительно интересы КоЗа! Генсек Гутерриш тоже хочет «поправить» свое здоровьишко новыми органами вот ничего и не видит - ни черного рынка органов, ни назвать тех, кто до сих пор обстреливает Запорожскую АЭС!!!

лина любимцева Эти потрошители тел человеческих орудовали на бывшей еще со времен госпереворота в 2014 году. А сейчас им там прямо РАЗДОЛЬЕ!!