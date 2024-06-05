Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Лучше бы "примадонна"  вспомнила  свою распущенность, оргии, пьянки и прочие   неподобства в молодом возрасте  и закр...Новая песня Пугач...
  • Natalija Osminina
    Разве "рептилоид" может с таким чувством читать стихи Блока "Скифы" и неминуемой победе России. Я часто в своих поста...ВАШИНГТОН ПРЕДЪЯВ...
  • Леонид Ла Рошель
    Ка показала практика - самые честные, сильнолюбящие, желающие добра и знающие как устроить жизнь в своей стране, ПОЧЕ...ВАШИНГТОН ПРЕДЪЯВ...

Потрошители тел человеческих - "спалились"

Потрошители тел человеческих - "спалились"

Сообщают о разоблачении масштабной схемы вывоза за границу анатомических материалов человека, в которую входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Soukhatchev
А вы сами не можете или не хотите включить свою «аналитику» и открыть глаза с ушами? ООН уже давно Обслуживает исключительно интересы КоЗа! Генсек Гутерриш тоже хочет «поправить» свое здоровьишко новыми органами вот ничего и не видит - ни черного рынка органов, ни назвать тех, кто до сих пор обстреливает Запорожскую АЭС!!!
Ответить
15 час.
лина любимцева
Эти потрошители тел человеческих орудовали на бывшей еще со времен госпереворота в 2014 году. А сейчас им там прямо РАЗДОЛЬЕ!!
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
Потому, что ООН  полностью находится в зависимости от США. нужно выводить эту структуру из США. Но никто об этом даже не заикается. Неужели не видят и не понимают, что происходит?!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх