Сообщают о разоблачении масштабной схемы вывоза за границу анатомических материалов человека, в которую входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины.
Потрошители тел человеческих - "спалились"
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
А вы сами не можете или не хотите включить свою «аналитику» и открыть глаза с ушами? ООН уже давно Обслуживает исключительно интересы КоЗа! Генсек Гутерриш тоже хочет «поправить» свое здоровьишко новыми органами вот ничего и не видит - ни черного рынка органов, ни назвать тех, кто до сих пор обстреливает Запорожскую АЭС!!!
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15 час.
лина любимцева
Эти потрошители тел человеческих орудовали на бывшей еще со времен госпереворота в 2014 году. А сейчас им там прямо РАЗДОЛЬЕ!!
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15 час.
лл
лина любимцева
Потому, что ООН полностью находится в зависимости от США. нужно выводить эту структуру из США. Но никто об этом даже не заикается. Неужели не видят и не понимают, что происходит?!!
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15 час.
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