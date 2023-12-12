«Пушистые подарки» отдадут желающим во Владивостоке в преддверии Нового года

16 декабря во Владивостоке пройдет предновогодняя выставка-раздача бездомных животных, на котрой любой желающий сможет найти для себя пушистого друга, а животные получат возможность обрести любящих хозяев и не возвращаться на передержку в новом году.
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