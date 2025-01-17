Пушков: Трампа ждет "борьба за душу Америки" из-за решения по Голливуду

Global Look Press/David Bro/ZUMAPRESS.com Назначив своими представителями в Голливуде актеров Сильвестра Сталлоне, Мэла Гибсона и Джона Войта избранный президент США Дональд Трамп вступил в "борьбу за душу Америки".
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