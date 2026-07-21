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FESCO установила рекорд по импортным контейнерным перевозкам через порты Дальнего Востока

FESCO установила рекорд по импортным контейнерным перевозкам через порты Дальнего Востока

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», входит в контур управления госкорпорации «Росатом») по итогам первого полугодия 2026 года достигла рекордного объема импортных контейнерных перевозок через порты Дальнего Востока, перевезя почти 140 тыс.

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