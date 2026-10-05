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FT: Эстония перебрасывает «элитные войска» ближе к границе с Россией для обороны

FT: Эстония перебрасывает «элитные войска» ближе к границе с Россией для обороны

Эстония перебрасывает «элитные войска» ближе к границе с Россией на постоянное размещение в рамках перехода к «активной обороне», пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей эстонских вооружённых сил, разведки и Министерства обороны.

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