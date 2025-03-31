Дмитрий Масюк, Алексей Семихатов и Владимир Сурдин — разбирают ключевые вопросы об искусственном интеллекте: Как работает ИИ

Дмитрий Масюк, Алексей Семихатов и Владимир Сурдин обсуждают ключевые вопросы искусственного интеллекта: Как работает искусственный интеллект? Изучайте триллионы текстов, предугадывайте слова и развивайте «интуицию".
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