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Царьград

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Захарова предложила Маску отвести Starlink ради спасения людей

Захарова предложила Маску отвести Starlink ради спасения людей

Мария Захарова, представитель МИД РФ, предложила Илону Маску "отвести Starlink", прокомментировав его слова о невозможности заставить Россию отвести войска.

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