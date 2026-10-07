Откуда у русских светлые глаза: история одного гена

Серые, голубые, зеленоватые глаза у русских — факт не из поэзии, а из антропометрии. Русская антропологическая экспедиция 1955–1959 годов под руководством Виктора Бунака определяла цвет глаз у тысяч людей по двенадцатибалльной шкале самого Бунака: светлые, смешанные и тёмные оттенки.