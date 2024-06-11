Steak Lovers
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Steak Lovers

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Превращаем куриную печенку в аппетитные блинчики: внутри начинка, чтобы было еще сочнее

Превращаем куриную печенку в аппетитные блинчики: внутри начинка, чтобы было еще сочнее

Это блюдо из куриной печени сочетает в себе нежность блинов и сочность грибной начинки, так субпродукты часто готовят в Румынии Простой в приготовлении, но изысканный на вкус, этот рецепт обязательно порадует вас и ваших близких.

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