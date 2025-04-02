Таксисты Петербурга выступили против инициативы о локализации автопарка

Перевозчики Петербурга и Ленобласти выступили против инициативы о локализации автомобилей такси. По их мнению, это приведет к монополизации, росту цен на услуги и поспособствует снижению качества обслуживания.
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