БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 620 подписчиков

Желтый туман — он же желтый кошмар: Укро-эксперты издеваются над «таинственным наступом» ВСУ

Желтый туман — он же желтый кошмар: Укро-эксперты издеваются над «таинственным наступом» ВСУ

Драпатый анонсировал активность на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, отправив под русские бомбы своих солдат Радомир Маркуш Фото: Zuma/TASS Ряд западных и украинских OSINTов, на которые опираются очень многие наши обзорщики, закрасил желтым цветом значительные участки на границе Запорожской и Днепропетровской областей, дескать, «ранее спорные районы, на которые претендовала РФ, были верифицированы как подконтрольные Украине, либо там были зафиксированы успешные действия ВСУ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии