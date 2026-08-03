Драпатый анонсировал активность на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, отправив под русские бомбы своих солдат Радомир Маркуш Фото: Zuma/TASS Ряд западных и украинских OSINTов, на которые опираются очень многие наши обзорщики, закрасил желтым цветом значительные участки на границе Запорожской и Днепропетровской областей, дескать, «ранее спорные районы, на которые претендовала РФ, были верифицированы как подконтрольные Украине, либо там были зафиксированы успешные действия ВСУ».