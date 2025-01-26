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В Госдуме собираются разработать ГОСТ по тюбингам

В Госдуме собираются разработать ГОСТ по тюбингам

Депутаты обосновывают это травмоопасностью этого зимнего развлечения. Производители тюбингов сомневаются, что в конструкцию круглой надувной ватрушки для катания с горки можно внести технические изменения, которые позволят ею управлять и тормозить.

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Комментарии
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Виктор Магилинский
Интересно, во сколько государству обойдется разработка госта и в чем интерес депутата? Неужели в безопасности?
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