В Госдуме собираются разработать ГОСТ по тюбингам

Депутаты обосновывают это травмоопасностью этого зимнего развлечения. Производители тюбингов сомневаются, что в конструкцию круглой надувной ватрушки для катания с горки можно внести технические изменения, которые позволят ею управлять и тормозить.
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