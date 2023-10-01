Микроскоп изобрели 3 тысячи лет назад? Артефакты позволили выдвинуть такую гипотезу

Официальная наука говорит о том, что первый микроскоп был создан в 1595 году Захариусом ЙАНСЕНОМ. Однако крошечные артефакты, принадлежащие к цивилизации Окса, существовавшей 3-м тысячелетии до нашей эры, никак не могли быть сделаны без применения сильного увеличения.