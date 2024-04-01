Врач рассказала о положительном влиянии смеха на здоровье

Смех оказывает положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает лучше запомнить информацию и продлевает жизнь, рассказала «Известиям» 1 апреля директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.
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