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Глава издательства Larian раскритиковал EA за увольнения в BioWare Глава издательс...

Глава издательства Larian раскритиковал EA за увольнения в BioWare Глава издательс...

Глава издательства Larian раскритиковал EA за увольнения в BioWareГлава издательства Larian Studios Майкл Даус жестко высказался о EA после массовых увольнений в BioWare, заявив, что подобные решения уничтожают “институциональные знания” студии.

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