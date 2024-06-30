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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Самую невероятную, лучшую из лучших, фею моего хорошего настроения и

Самую невероятную, лучшую из лучших, фею моего хорошего настроения и очаровательнейшую из женщин Елену Абрамову поздравляю от всего любящего сердца с Днём рождения и крепко обнимаю! 🎂🌸💋 Дорогая моя ЛЕНОЧКА, пусть все-все мечты обязательно сбудутся! Пусть твои потрясающие глаза всегда светятся от счастья, покоряя красотой и теплом всех вокруг и вызывая зависть недругов! В этот прекрасный праздник прими от меня букет самых нежных слов и дружеские пожелания! Пусть исполнятся все твои заветные мечты! Пусть на любых жизненных дорогах с тобой идет рядом удача, а все задачи и проблемы легко разрешаются.

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