Дуда ответил Нарышкину на слова, что Польша пострадает первой при нападении НАТО

Президент Польши Анджей Дуда назвал "школой советской дезинформационной пропаганды" заявление главы СВР Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Союзное государство, включающее Россию и Белоруссию.
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