Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 550 подписчиков

Дуда ответил Нарышкину на слова, что Польша пострадает первой при нападении НАТО

Дуда ответил Нарышкину на слова, что Польша пострадает первой при нападении НАТО

Президент Польши Анджей Дуда назвал "школой советской дезинформационной пропаганды" заявление главы СВР Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Союзное государство, включающее Россию и Белоруссию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх