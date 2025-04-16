Дуда ответил Нарышкину на слова, что Польша пострадает первой при нападении НАТО

Президент Польши Анджей Дуда назвал "школой советской дезинформационной пропаганды" заявление главы СВР Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Союзное государство, включающее Россию и Белоруссию.