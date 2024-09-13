На Урале полицейские Режа ликвидировали плантацию дикоростущей конопли

Сотрудники полиции Режа в селе Клевакинское обнаружили и ликвидировали поле дикоростущей конопли. В ходе профилактического мероприятия под условным названием "Мак 2024" представителями МВД по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических веществ задержаны два местных жителя, 1992 и 1981 годов рождения.