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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниелян о непопадании в финал Гран-при России: «Я уже не грущу. Я сегодня получил удовольствие, выступая перед публикой на шоу»

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который проходит в Красноярске с 14 по 16 февраля.

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