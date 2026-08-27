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Узган төндә Россия территориясендә 267 БПЛА бәреп төшерелгән

Узган төндә Һава һөҗүмнәреннән саклану көчләре Россия территориясендә 267 Украина БПЛАсын бәреп төшергән.

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