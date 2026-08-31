iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Руководитель студии, создавшей Kingdom Come: Deliverance 2, похвалил DLSS 5, заявив, что она сделала то, что изначально хотели реализовать разработчики

Руководитель студии, создавшей Kingdom Come: Deliverance 2, похвалил DLSS 5, заявив, что она сделала то, что изначально хотели реализовать разработчики

Но не вышлоРуководитель и сооснователь студии Warhorse Studios, создавшей Kingdom Come: Deliverance 2, Даниэль Вавра (Daniel Vavra) первым среди известных разработчиков отреагировал на неофициальное появление DLSS 5.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым