Руководитель студии, создавшей Kingdom Come: Deliverance 2, похвалил DLSS 5, заявив, что она сделала то, что изначально хотели реализовать разработчики

Но не вышлоРуководитель и сооснователь студии Warhorse Studios, создавшей Kingdom Come: Deliverance 2, Даниэль Вавра (Daniel Vavra) первым среди известных разработчиков отреагировал на неофициальное появление DLSS 5.
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