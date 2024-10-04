Саша Обрадович о травмах Калатеса и Коркмаза: «Монако» нужно вернуться на рынок и найти кого-то»

Разыгрывающий Ник Калатес выбыл на несколько недель, форвард Фуркан Коркмаз получил травму ноги в победном матче Евролиги с «Миланом» в четверг.
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