Козлы, которым неведома боязнь высоты

Каждое животное занимает особую нишу в окружающей среде, в которой этот вид выживает как может. Дикие горные козлы заняли самую странную и практически недосягаемую для других животных нишу — высокие и опасные горные утесы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии