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Север Пресс

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В Салехарде за час расхватали все билеты на ледовое шоу Авербуха

В Салехарде за час расхватали все билеты на ледовое шоу Авербуха

Все шесть тысяч билетов на большое ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» разобрали. Оно состоится в Салехарде в честь открытия «Ямал Арены» 12 и 13 сентября.

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