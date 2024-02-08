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Путин: «Хрен его знает», почему Джонсон отговорил Киев от мирных переговоров

Путин: «Хрен его знает», почему Джонсон отговорил Киев от мирных переговоров

Российский лидер Владимир Путин не в курсе о причинах, по которым экс-председатель правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон отговорил главу киевского режима Владимира Путина от участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

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