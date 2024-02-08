Российский лидер Владимир Путин не в курсе о причинах, по которым экс-председатель правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон отговорил главу киевского режима Владимира Путина от участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии