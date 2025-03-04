Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Трогать вообще нельзя»: бегство Зеленского означает еще полтора года СВО

«Трогать вообще нельзя»: бегство Зеленского означает еще полтора года СВО

В кои-то веки заголовки в западных СМИ будто перекочевали из российских каналов и пабликов. Речь идет о громком скандале, в который превратился визит Зеленского в Белый дом для уже согласованного подписания «редкоминерального» соглашения: после того, как взбешенный Трамп приказал вышвырнуть «неблагодарного» Зеленского с компанией со «священной территории», даже не покормив канапе, создалось впечатление, что нет таких кар, которые теперь не обрушатся на голову бывшего комедианта, и нет такой тараканьей щели, в которой он может укрыться от гнева бывших главных друзей, спонсоров и покровителей.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Не откажемся от лозунга &quot;МЫ НЕ ТАКИЕ&quot; завязнем в войне надолго !!!!???
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23 час.
rK
russ KINDE
Надо куда-нибудь (по ЕС) бабахнуть, причем серьезно. Пиндосовское общество сейчас &quot;созреет&quot; и поймет, что все, что делалось для Укропов, всего-лишь очередной заработок денег на войне заинтересованных лиц. Ну невозможно самую мощную ядерную державу поставить на колени. Причем ВВП сказал: - &quot;Зачем такой мир, где нет РФ&quot;. Т.е. накрайняк ВЕСЬ МИР В ТРУХУ... Расслабляться не надо,  в отношении США, но помочь остаться действующей власти еще на четыре года - МОЖЕМ.
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23 час.
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