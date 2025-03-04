В кои-то веки заголовки в западных СМИ будто перекочевали из российских каналов и пабликов. Речь идет о громком скандале, в который превратился визит Зеленского в Белый дом для уже согласованного подписания «редкоминерального» соглашения: после того, как взбешенный Трамп приказал вышвырнуть «неблагодарного» Зеленского с компанией со «священной территории», даже не покормив канапе, создалось впечатление, что нет таких кар, которые теперь не обрушатся на голову бывшего комедианта, и нет такой тараканьей щели, в которой он может укрыться от гнева бывших главных друзей, спонсоров и покровителей.
«Трогать вообще нельзя»: бегство Зеленского означает еще полтора года СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
Не откажемся от лозунга "МЫ НЕ ТАКИЕ" завязнем в войне надолго !!!!???
Ответить
23 час.
rK
russ KINDE
Надо куда-нибудь (по ЕС) бабахнуть, причем серьезно. Пиндосовское общество сейчас "созреет" и поймет, что все, что делалось для Укропов, всего-лишь очередной заработок денег на войне заинтересованных лиц. Ну невозможно самую мощную ядерную державу поставить на колени. Причем ВВП сказал: - "Зачем такой мир, где нет РФ". Т.е. накрайняк ВЕСЬ МИР В ТРУХУ... Расслабляться не надо, в отношении США, но помочь остаться действующей власти еще на четыре года - МОЖЕМ.
Ответить
23 час.
Свежие комментарии