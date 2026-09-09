Русских тихо предали в собственной стране. "Молчаливую подмену" заметили в материалах ЕГЭ. Абсурдное исправление, которое закралось в отрывок из рассказа Василия Шукшина, прокомментировала Александра Кормишина.
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