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Царьград

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Русских тихо предали в собственной стране: "Молчаливую подмену" заметили в материалах ЕГЭ

Русских тихо предали в собственной стране: "Молчаливую подмену" заметили в материалах ЕГЭ

Русских тихо предали в собственной стране. "Молчаливую подмену" заметили в материалах ЕГЭ. Абсурдное исправление, которое закралось в отрывок из рассказа Василия Шукшина, прокомментировала Александра Кормишина.

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ММ

В США запретили негров, там стали афроамериканцы. Скоро вместо русских будут кто? Москвороссияне, Питеророссияне... Или как? Фантазии не хватает..