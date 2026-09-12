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Царьград

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Врач-невролог Исмаилова: COVID-19 усугубил ситуацию с Альцгеймера

Врач-невролог Исмаилова: COVID-19 усугубил ситуацию с Альцгеймера

Пандемия COVID-19 с 2020 года резко увеличила случаи болезни Альцгеймера. Врач-невролог Рена Исмаилова объясняет, как "цитокиновый шторм" повреждает нейроны, приводя к прогрессированию деменции.

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