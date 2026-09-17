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Орловские новости

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Какую сумму придется выложить за самый дорогой коттедж в регионе

Какую сумму придется выложить за самый дорогой коттедж в регионе

В Ботаническом переулке продают двухэтажный коттедж за 34,5 млн рублей. Как следует из данных портала ЦИАН, сейчас это самый дорогой из продаваемых в регионе частных домов.

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